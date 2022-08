Eine "Freundschaft Plus" ist eine platonische Freundschaft mit dem zusätzlichen Faktor Sex. Distanz und Nähe zum richtigen Zeitpunkt und ein Modell, das auch seine Tücken hat. Wie das Ganze im Detail funktioniert und wo man eine Freundschaft Plus findet, verrät dieser Artikel.

Zusammenfassung:

Eine Freundschaft Plus bietet den Vorteil mit einer vertrauten Person Sex zu haben und kann gut funktionieren, wenn man bestimmte Grenzen nicht überschreitet

Freundschaft Plus ist weniger ernst als eine Beziehung. Ihr seid euch nicht verpflichtet und ihr könnt andere Leute gleichzeitig sehen und daten.

Es gibt viele Wege eine Freundschaf Plus zu finden. Die einfachste und aussichtsreichste Form sind so genannte Casual Dating Apps

Stell dir vor, du liegst abends alleine auf der Couch und greifst zum Handy. Du hast Lust auszugehen und würdest es am liebsten anschließend noch krachen lassen. In einer Beziehung hättest du Verpflichtungen, dafür jetzt nicht dieses Dilemma – mit einer Affäre könntest du dich jetzt austoben, müsstest aber auf den gemeinsamen und unterhaltsamen Abend verzichten.

Die Lösung: Eine Freundschaft Plus, denn so hättest du jemanden für Unternehmungen und das erotische Abenteuer. Aber wo findest du jemanden für dieses besondere Freundschaftsmodell und worauf musst du dabei achten? Nicht, dass aus Spaß plötzlich Ernst wird oder es doch nur in einer unpersönlichen Liaison endet.

Freundschaft Plus - eine kurze Definition

Justin Timberlake und Mila Kunis haben es in dem Film „Freunde mit gewissen Vorzügen“ vorgemacht. Die goldene Mitte und zugleich auch ein schmaler Grat zwischen einer Beziehung und

einer heißblütigen Affäre. Modern ausgedrückt: Netflix & Chillen – nur, dass dabei nicht nur ein Film, sondern gleich eine ganze Serie zusammen gesehen wird. Du ahnst schon, in welche Richtung das Modell geht, oder?

Bei einer Affäre interessiert dich nicht die Persönlichkeit, sondern nur die sexuellen Skills deines Gegenübers. Bei einer Freundschaft Plus kennst du die andere Person und weißt nicht nur, welche Positionen sie beim Sex bevorzugt. Du kennst den Geburtstag, weißt, wie du diesen Menschen zum Lachen bringst und siehst in ihm mehr als nur ein „Mittel zum Zweck“.

Moment, klingt aber schon fast nach einer Beziehung, oder? Falsch, denn die Zahnbürste bleibt schön zu Hause und Zukunftspläne werden ohneeinander geschmiedet. Die Freundschaft Plus ist eine platonische Freundschaft mit dem Zusatzfaktor Sex. Distanz und Nähe im richtigen Moment und ein Modell, das auch so manche Tücken birgt. Dazu aber später mehr, denn zuerst muss eine Freundschaft mit gewissen Vorzügen erst einmal gefunden werden.

© Listenvorschau AT-Numbers

Freundschaft Plus: Die wichtigste Regeln, damit es funktioniert!

Du möchtest den Schritt wagen, weißt aber nicht genau, worauf du achten musst?

Dann solltest du jetzt genau aufpassen und dir die Basics genau merken...

Welche Vor- und Nachteile gibt es bei einer Freundschaft Plus?

Wie auch die Liebe ist die Freundschaft Plus ein zweischneidiges Schwert, an dem sich am Ende immer einer verletzten kann. Die Vorteile sind andererseits nicht von der Hand zu weisen, denn wenn es funktioniert, ist es die perfekte Mischung aus Intimität und Freiheit. Kein emotionales Chaos, keinerlei Verpflichtungen und nicht der Zwang, Familienfeiern zu besuchen – denn die kennst du im Idealfall gar nicht.

Bei einer funktionierenden Freundschaft Plus kennst du den Menschen, pflegst eine gewöhnliche Freundschaft und teilst gelegentlich mit dieser Person das Bett - Punkt. Aber Augenblick... kann es nicht auf Dauer dazu führen, dass sich Gefühle entwickeln und jemand mehr als nur eine Freundschaft Plus möchte?

Und genau hier lauert die Gefahr, die mit einer Freundschaft Plus einhergeht. Auf kurz oder lang kann es dazu kommen, dass einer von euch dem Oxytocin zum Opfer fällt. Das sogenannte Kuschelhormon macht dabei seinem Namen alle Ehre, denn man entwickelt eine emotionale zu seinem Gegenüber – das, was man bei einer Freundschaft Plus verhindern möchte.

Best Case: Du und dein Gegenüber kommt super mit der Konstellation klar. Ihr schreibt gelegentlich, verabredet euch und geht ins Kino. Am Ende stellt sich die Frage, wo ihr den Abend ausklingen lasst

und verabschiedet euch noch in der gleichen Nacht.

Worst Case: Nach ein paar Dates ist dein Gegenüber der erste Gedanke nach dem Aufwachen und verspürst jeden Abend den Drang, eine „Schlafgut“-Nachricht zu verschicken. Immer der Gedanke, was diese Person gerade macht. Dann kommt die Hiobsbotschaft: Dein Gegenüber stellt dir jemanden vor und hat sich verliebt.

Die Vorteile einer Freundschaft Plus:



Unverbindlicher Spaß mit einem hohen Vertrauensfaktor

Gemeinsame Aktivitäten auch außerhalb der Bettkante

Sex ist viel intensiver als bei einer flüchtigen Affäre

Gesunde Mischung aus Nähe und Distanz

Die Nachteile einer Freundschaft Plus:

Entwicklung ungewollter Gefühle

Scheitert die Freundschaft Plus, ist eine „normale“ Freundschaft oft unmöglich

Mehr zum Thema

Freundschaft Plus Testsieger kostenlos ausprobieren

Beste Portale im Vergleich für Friends with Benefits

Freundschaft+ Testsieger im Detail

Lieber eine Beziehung? Finya Kostenlos ausprobieren

Kontakte für eine Freundschaft Plus

Das führt uns auch schon zum nächsten Punkt: Wo lernst du am besten jemanden für eine Freundschaft mit gewissen Vorzügen kennen?

Schnappst du dir jemanden, den du schon lange kennst oder suchst du dir lieber jemand Neues? Mal sehen, was am meisten Sinn ergibt...

Wie stellst du es am besten an?

Sex mit Freunden aus deinem Freundeskreis?

Obacht! Es erscheint zwar am leichtesten, sich jemanden zu suchen, zu dem du ein gesundes Verhältnis hast. Vielleicht eine Person, mit der du alle zwei Wochen schreibst und mit der du dich blendend verstehst. Und was ist, wenn die Freundschaft Plus dann in die Brüche geht? Ihr begegnet euch anschließend bei gemeinsamen Unternehmungen und könnt euch kaum noch in die Augen sehen.

Dann halt Sex mit Freunden von Freunden?



Und irgendwann plaudert dann eine Freundschaft Plus aus Versehen aus dem Nähkästchen. Hier lauert ganz klar die Gefahr, dass sogar noch eine dritte Person involviert ist und nichts von ihrem Glück weiß. Ein heißes Eisen, an dem du vielleicht eines Tages verbrennen könntest. Im schlimmsten Fall geht neben der besonderen Freundschaft auch die andere Freundschaft in die Brüche.

Neue Freunde kennenlernen – beispielsweise über Dating Apps



Die beste Lösung, um eine Freundschaft Plus einzugehen, ist tatsächlich Online Dating. Du lernst jemanden kennen, es steht von Anfang an klar, dass du nur eine Freundschaft mir besonderen Vorzügen suchst und ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Das erspart Strapazen, die mit der Suche im Bekanntenkreis und vor allem mit dem Führen dieser besonderen Freundschaft verbunden sind. Jemand, der keinen besonderen Platz in deinem Leben einnimmt.

Testsieger App für Freundschaft Plus im Detail

© Dating Testsieger Vorschau AT

Die Gefahren einer Freundschaft Plus

Wie schon erwähnt, birgt die Freundschaft Plus auch gewisse Gefahren. So schön es auch sein kann, jemanden zu haben, bei dem man sich geborgen fühlt, so hart kann es einen treffen, wenn dieses Gefühl zu verschwinden droht. Je mehr Zeit miteinander verbracht wird, desto schneller kann es passieren, dass sich Gefühle einschleichen. Und was gibt es Schlimmeres als Liebe, die nicht erwidert wird?

Deshalb ist es umso besser, für eine Freundschaft mit gewissen Vorzügen nicht in näheren Gewässern zu fischen. Klappt es mit der Freundschaft Plus nicht, dann kannst du diese Person leichter aus deinem Leben streichen und begegnest ihr nicht anschließend noch bei Treffen im Freundeskreis.