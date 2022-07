Lege mich eurer Majestät zu Füssen

Lauschen Sie den Geschichten, die nur der zu erzählen weiß, der dem Kaiser wirklich nahe war: Eugen Ketterl!

Wenn Eugen Ketterl, der letzte Leibkammerdiener Kaiser Franz Josephs, seinen Dienst beendete, pflegte er zu sagen „Lege mich Eurer Majestät zu Füßen“.

Eddy Franzen, der schon als Rudolf Munsch in einer historischen Rolle brillierte, greift diesen Ausspruch auf und wird Sie als Eugen Ketterl durch die Kaiserappartements in der Wiener Hofburg begleiten. Aus der Perspektive des Leibkammerdieners schildert er den kaiserlichen Alltag und spricht über historisch interessante Begebenheiten am Wiener Hof. Er gibt dabei einen faszinierenden Einblick in längst vergangene Zeiten und kennt so manche Anekdote.