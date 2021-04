Maybelline New York: Make-up-Trends aus der Weltmetropole

Wussten Sie das? Die Firma Maybelline wurde bereits vor über 100 Jahren gegründet, von T. L. Williams.

Seine Schwester Mabel gab ihr den Namen. 1917 feierten die Beiden einen großen Erfolg: Sie brachten die erste Wimperntusche auf den Marke - die sogenannte Spucktusche. Man feuchtete den schwarzen Stein mit etwas Spucke an und trug die Farbe mit einer Minibürste auf die Wimpern auf.

1932 war es dann soweit: Die Make-up-Produkte von Maybelline konnten New Yorks Frauen in Kaufhäusern erwerben. Von nun an führte der Weg stetig bergauf. Zur dekorativen Kosmetik für Augen, Lippen, Teint und Nägel gesellten sich innovative Pflegeprodukte für das Gesicht.



1996 ging es für Maybelline in die Welt hinaus: L’Oreal, Frankreichs größter Kosmetikkonzern, übernimmt die New Yorker Firma in sein Portfolio. Das wurde ein Win-Win-Geschäft für beide Seiten: L’Oreal konnte damit in Amerika Einzug halten und Maybelline erschloss sich einen neuen Markt in Österreich und ganz Europa.





Die Erfolge der New Yorker Newcomer ließen nicht lange auf sich warten. Ihre Make-up-Produkte begeistern vor allem junge, moderne, preisbewusste Mädchen und Frauen. Während die Produkte von L'Oreal im mittleren und gehobenen Preissegment zuhause sind, spezialisiert sich Maybelline auf den preisgünstigen Bereich. Auch wenn Maybelline in der ganzen Welt zuhause ist (die Marke wird mittlerweile in über 100 Ländern angeboten), ihr Hauptsitz ist in New York City. Die Marke bleibt ihrem Image treu und wird schließlich weltweit die Nr. 1, wenn es um Make-up und innovative Kosmetik geht. Denn obwohl die Marke preisgünstige Produkte anbietet, sind sie qualitativ hochwertig und immer auf dem neuesten Stand der Kosmetikforschung. Wer sich die Produktpalette von Maybelline anschaut, wird feststellen, dass es die Firma geschafft hat, alle Bereiche der dekorativen und pflegenden Kosmetik abzudecken. Wenn es um Grundierung geht, stehen flüssige und cremige Foundations zur Wahl, ergänzt durch Puder und Concealer. Für die Augen gibt es neben Wimperntusche in vielen Farben Lidschatten in immer neuen, trendigen Tönen. Und für ein perfektes Lippen-Make-up können Sie zwischen Lipgloss, cremiger Lippenfarbe, Long-Lasting- und Konturen-Stiften wählen. Auch die Nägel kommen bei Maybelline nicht zu kurz: Die Farbpalette erfüllt jeden Wunsch – von ganz dezent bis knallig bunt. Selbstverständlich gehören auch Pflegeprodukte für die Nägel ins Sortiment. Dass Maybelline sich vor allem an junge Verbraucherinnen wendet, wird schon an der Namensgebung ihrer Kosmetik-Linien deutlich. Die heißen zum Beispiel Babylips, Dream, Fit Me, Colorshow oder Super Stay.