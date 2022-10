Muss es immer das neueste Smartphone-Modell sein?

Wer immer das neueste Smartphone kauft, könnte in diesen Zeiten an seine Grenzen gelangen. Es geht auch anders – und das muss nicht schlecht sein.

Scheinbar kommt ständig ein neues Top-Modell in der Kategorie "Smartphone" auf den Markt. Wenn es sich um bekannte Marken wie Apple oder Samsung handelt, greifen manche Verbraucherinnen und Verbraucher sofort zu, obwohl das aktuelle Smartphone in ihrem Besitz noch relativ neu ist.

Doch warum tun sie das und muss das wirklich sein? In Krisenzeiten überdenken viele ihre Lust auf die neueste Technik noch einmal.

Warum manche Menschen immer das neueste Smartphone möchten

Sobald es auf den Markt kommt, haben einige Menschen grundsätzlich das neueste Smartphone-Modell ihrer Lieblingsmarke in der Hosentasche. Doch was sind die Gründe? In erster Linie geht es sicher darum, mit dem aktuellen Gerät seinen persönlichen Status zu unterstreichen. Mit dem neuesten Smartphone zeigt man, dass man ausreichend liquide ist. Darüber hinaus ist das Gerät ein Beweis dafür, dass man in technischen Dingen wirklich up-to-date ist.

Auf der anderen Seite kann die Entscheidung auch rein praktische Gründe haben: Neue Smartphone-Modelle versprechen häufig eine bessere Leistung, eine erhöhte Sicherheit und einen größeren Funktionsumfang. Diese Eigenschaften können vor allem bei beruflichen Nutzerinnen und Nutzern gefragt sein. Doch, obwohl Neuerungen tatsächlich häufig beim Nachfolger eines Handys inklusive sind, ist der Benefit meist trotzdem nur gering.

Diejenigen, die dem Trend nicht folgen, haben eine Reihe von Gründen, beim nächsten Gerätewechsel günstige Handys zu kaufen:

Die aktuelle Inflation frisst die Kaufkraft auf

Die Inflation in Österreich wird 2022 voraussichtlich bei 8,5 Prozent liegen. Die Preissteigerungen sorgen dafür, dass neue Handys spürbar teurer sind als vor den vielen Krisen dieser Zeit. Hinzu kommt, dass nicht nur die Preise für Elektronik steigen, auch Lebensmittel und andere Güter des täglichen Bedarfs ziehen preislich kräftig an. Dadurch nehmen die meisten Menschen einen deutlichen Verlust ihrer Kaufkraft wahr. Bei vielen reicht es dann nicht mehr für das neueste Smartphone.

Lieferschwierigkeiten treiben die Wartezeiten in die Höhe

Manchmal bleibt ein Container-Schiff in einem Kanal stecken, dann befinden sich wichtige Exportstädte in China im Corona-Lockdown. Ereignisse wie diese scheinen sich zu häufen, denn immer öfter sind gefragte Produkte aus dem Technik-Bereich nicht verfügbar. Für extrem lange Lieferzeiten kann auch eine künstliche Verknappung durch den Hersteller verantwortlich sein. Was auch immer der Grund sein mag: Viele Fans bekommen die gewünschten Smartphone-Modelle nicht mehr, weil das Angebot zu niedrig und die Nachfrage zu hoch ist.

Ungünstiger Nebeneffekt: Lieferschwierigkeiten treiben auch noch die Preise hoch.

Immer das neueste Smartphone zu kaufen ist nicht nachhaltig

Ein weiterer, häufig genannter Grund, warum Liebhaber neuester Smartphones es sich langsam anders überlegen, ist der schlechte Zustand unserer Welt. Die meisten Menschen wissen inzwischen, dass die ungehemmte Produktion von Handys auch als eine Art Raubbau an der Natur betrachtet werden kann. Selbst wenn beim Neukauf das "alte" Smartphone gebraucht weiterverkauft wird, ist das Vorgehen alles andere als nachhaltig.

Es gibt Alternativen zum neuesten Smartphone

Wer zurzeit Schwierigkeiten oder Hemmungen hat, wie gewohnt das neueste Smartphone-Modell zu kaufen, hat glücklicherweise einige Alternativen. Diese schonen den Geldbeutel, lassen Verknappungen irrelevant erscheinen und sind außerdem gut für die Umwelt. Die wohl beste Alternative ist, das aktuelle Smartphone in seinem Besitz einfach weiterzuverwenden.

Notorische Käufer neuester Geräte haben vermutlich ein relativ neues Modell zu Hause. Dieses kann noch viele Jahre Freude bereiten. Kleine Probleme wie eine nachlassende Akkuleistung oder ein zerbrochenes Display lassen sich oft beseitigen – aktuell gibt es sogar einen Reparaturbonus.

Soll es dennoch unbedingt etwas Neues sein, lässt sich viel Geld im Gebrauchthandel sparen. Hier gibt es vielleicht nicht sofort die neuesten Modelle zu kaufen, doch immerhin lässt sich oft ein Schnäppchen machen.