Ab Oktober gibt es in ganz Wien Gratis Binden und Tampons

Ab Oktober wird es kostenlose Binden und Tampons in Drogeriemärkten in Wien geben. Zuerst war das Angebot nur in der Bipa-Filiale in Wien-Brigittenau getestet worden, nun soll das Projekt auf ganz Wien ausgebaut werden.

Großer Erfolg

Während des dreimonatigen Pilotprojekts in der besagten Bipa-Filiale wurden über 80.000 Tampons und 95.000 Binden kostenlos an Bedürftige abgegeben. Ab Mitte Oktober können Mädchen und Frauen, die Unterstützung benötigen, ein Gutscheinheft für kostenlose Periodenprodukte in Jugendzentren und Sozialmärkten erhalten. Diese Gutscheine können dann in allen Wiener Bipa-Filialen gegen Produkte aus der "Roten Box" eingetauscht werden.

Kathrin Gaál betonte die Bedeutung dieser Maßnahme: "Gesundheitliche Chancengerechtigkeit ist ein grundlegendes Anliegen. Die Kosten für Menstruationsartikel belaufen sich im Laufe eines Lebens auf rund 3.000 Euro. Wenn Frauen und Mädchen diese Kosten nicht tragen können, sprechen wir von Periodenarmut. Betroffene müssen oft auf unhygienische und gesundheitsschädliche Alternativen zurückgreifen."