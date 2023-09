× Strandbad Baden knackt 200.000-Besucher-Marke

Der 200.000ste Badegast stellt für das Strandbad stets die „magische Marke“ dar, wonach die Badesaison als überaus erfolgreich gewertet werden kann.

Eine überaus erfolgreiche Bilanz kann das Badener Strandbad bereits vor Saisonende am 24. September ziehen. Am Montag war es soweit: Obwohl der Mai in diesem Jahr aufgrund des schlechten Wetters einem Totalausfall gleichgekommen war, konnten Bürgermeister Stefan Szirucsek (ÖVP) und Betriebsleiter Harald Gölles mit Simone Cebulla bereits den 200.000ste Badegast der Saison 2023 begrüßen. Die glückliche Besucherin darf sich über eine Saisonkarte für das kommende Jahr, Gutscheine von der Milchtrinkhalle sowie Blumen freuen.

© C. Kollerics ×

Strandbad-Betriebsleiter Harald Gölles, Simone Cebulla, Bürgermeister Stefan Szirucsek sowie Milchtrinkhallen-Chef Erwin Kerschbaumer.