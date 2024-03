Alkolenker pinkelte Polizist vor die Füße

Eskaliert ist ein Polizeieinsatz nach einem harmlosen Verkehrsunfall. Weil ein Beteiligter betrunken war, wurde die Polizei gerufen, worauf es richtig ungustiös wurde.

Wien. Begonnen hat alles Donnerstagabend um 19.30 Uhr in Margareten nach einem Crash zweier Pkw. Als die beiden Unfallbeteiligten ihre Daten austauschen wollten, bemerkte der andere, dass sein Gegenüber vermutlich alkoholisiert war und verständigte den Polizeinotruf.

Die einschreitenden Beamten bemerkten Eintreffen sofort, da der 43-Jährige ziemlich einen über den Durst getrunken hatte, da er teilweise das Gleichgewicht verlor und auch vor den Cops - ohne dass ihn jemand berührt hätte - zu Sturz kam. Daraufhin wurde richtig wild, spuckte wie ein Lama um sich, griff sich plötzlich in den Schritt, öffnete den Reißverschluss und urinierte vor die Füße der Polizisten.

Die Streife blieb cool und setzte den Wut-Pinkler darüber in Kenntnis, dass er sich soeben eine Anzeige wegen Anstandsverletzung eingefangen hatte. Als er dann auch noch zum Alkomattest aufgefordert wurde, packte der Serbe einen Beamten am Kragen, was ihm nun eine Festnahme wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt einbrachte.

Fazit (in Amtsdeutsch): "Es ergingen mehrere verwaltungsstrafrechtliche und strafrechtliche Anzeigen gegen den 43-Jährigen. Nach seiner Vernehmung wurde er über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt."