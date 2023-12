Austro-Promis gegen Antisemitismus

Wichtige Vertreter der Kultur-Branche Österreichs setzen sich gegen den aufkeimenden Israel-Hass ein.

Es ist ein globales Problem: Vor fast zwei Monaten griffen Hamas-Terroristen Israel an. Sie töteten barbarisch mehr als 1.200 Menschen. Doch seitdem steigt nicht die globale Einheit gegen den Terror, vielmehr erleben wir stark aufkeimenden Israel-Hass.

Schauspieler, Schriftsteller, Manager dabei

Gegen diesen Antisemitismus stellen sich jetzt Prominente aus Kunst und Kultur. Mit dabei: Schauspieler Cornelius Obonya, Katharina Stemberger, der Schriftsteller Doron Rabinovici, die Kulturmanagerin Danielle Spera, Ex-Kunsthallen-Direktor Gerald Matt und viele mehr.

Schauspieler Cornelius Obonya. © APA/HELMUT FOHRINGER ×

Die Kampagne „NEI WIEDER IST JETZT!“ wurde von der Eva Kahan Foundation ins Leben gerufen. Die Aktion setzt ein Zeichen der Solidarität mit den Opfern und auch den noch in Geiselhaft der Hamas befindlichen Menschen. Der Aufruf soll „mehr Sensibilität und Engagement gegen Antisemitismus“ auslösen.

Kulturmanagerin Danielle Spera. © APA ×

Gestern wurde die Kampagne präsentiert. „Es darf nicht sein, dass im Herbst 2023 der jüdische Friedhof in Wien geschändet wird, dass Scheiben von jüdischen Geschäften in Wien eingeschlagen werden, dass bei Kundgebungen in Wien "Tod den Juden" gerufen wird. Da sind wir alle gefordert aufzustehen und zu sagen: Nie wieder ist jetzt!“ sagt Danielle Spera.

"In Sicherheit und Würde leben"

Schriftsteller Doron Rabinovici: „Damit Juden, Christen, Muslime oder auch Ungläubige in Frieden, Sicherheit und Würde leben können, soll die Losung nun lauten: „Bring them home! Let my people go!“

Als Auftakt der Kampagne werden in ganz Wien und Umland Plakate mit der Botschaft „NIE WIEDER IST JETZT!“ zu sehen sein.