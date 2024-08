Bau-Chaos vorbei: ÖBB und Wiener Linien starten pünktlich mit freier Fahrt

Die Sommersperren im Zuge von ÖBB-Bauarbeiten in Wien und Niederösterreich werden pünktlich enden.

So wird laut Aussendung vom Donnerstag mit Schulstart am 2. September wieder freie Fahrt auf der Wiener S-Bahn-Stammstrecke zwischen Wien Praterstern und Wien Floridsdorf sowie im südlichen Niederösterreich zwischen Bad Vöslau und Leobersdorf herrschen. Und wie die Wiener Linien mitteilten, sind dann in der Bundeshauptstadt neben der U4 und mehrere Bim-Linien wieder im Einsatz.

Erste ÖBB-Baumaßnahmen waren der Aus- und Umbau der S-Bahn-Stationen Wien Traisengasse und Wien Handelskai, die bereits seit Oktober 2023 laufen. Zudem wurden Gleise und Weichen an der Südstrecke zwischen Wien und Wiener Neustadt getauscht und Bahnsteige verlängert, um Platz für längere Züge zu schaffen. Um die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten wurde während der Bauphase der Schienenersatzverkehr zwischen Wien Praterstern und Wien Floridsdorf aufgestockt und die Intervalle in der Hauptverkehrszeit verdichtet. Zur Halbzeit kamen zudem Direktbusse ohne Zwischenstopps zum Einsatz.

27,1 Kilometer neue Gleise

Während der Sommerpause wurden bei der S-Bahn-Stammstrecke und der Südstrecke insgesamt 21,7 Kilometer an neuen Gleisen samt 53 neuen Weichen verbaut, 490 Beschäftigte waren bei den Arbeiten tätig. Ein Ende der Bauarbeiten ist indes aber nicht angesagt, so die ÖBB. Unter anderem wird in den Sommermonaten 2025 und 2026 eine erneute Sperre des Abschnitts Wien Praterstern - Wien Floridsdorf notwendig. Von September 2026 bis Oktober 2027 ist dann der Abschnitt zwischen Wien Hauptbahnhof und Wien Praterstern gesperrt. Ende 2027 steuert das Projekt dann auf die Fertigstellung zu. Für die letzten Verbesserungsmaßnahmen werden die Gleise der Stammstrecke dann noch für zwei Monate, im November und Dezember 2027, zwischen Wien Rennweg und Wien Meidling für Züge nicht befahrbar sein.

Die Wiener Linien vermeldeten, dass mit Schulbeginn am Montag die U4 zwischen Schwedenplatz und Schottenring wieder den lückenlosen Betrieb aufnimmt.. Normalbetrieb heißt es auch für die Straßenbahnlinien O, 2, 26 und 31, die im Sommer durch Baumaßnahmen zum Teil eingeschränkt waren.

Neue Weichenanlagen

Als Vorbereitung für die neuen Linien 12 und 27, die zum Teil auf Straßenbahngleisen bestehender Linien unterwegs sein werden, wurden auf den Linien O, 2 und 26 neue Weichenanlagen eingebaut. Die Bauarbeiten am Matzleinsdorfer Platz sind ebenfalls im Endspurt, dort wurden neue Stiegenaufgänge errichtet sowie Aufzüge eingebaut. Die Wiener Linien investieren 2024 insgesamt 223 Millionen Euro in moderne Infrastruktur, über 8,6 Kilometer Bestandsgleis und 53 neue Weichen wurden unter anderem installiert.