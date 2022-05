1,8 Millionen Raucher in Österreich

Heute Weltnichtrauchertag: Immer noch rauchen 1,8 Millionen Österreicher täglich.

Wien. Nikotin, unser täglicher Begleiter: In den vergangenen Jahren sind die Raucherzahlen in Österreich aufgrund der Teuerung und des Rauch-Verbots in Innenräumen deutlich gesunken. Aber: Laut aktuellster Statistik von Mai 2021 greifen immer noch rund 1,8 Millionen Österreicher:innen täglich zum Nikotin-Stangerl. Das sind 21 Prozent der Gesamtbevölkerung ab 15 Jahren – damit bleibt Österreich im Europa-Vergleich weit vorne. Sechs Prozent geben zudem an, gelegentlich zu rauchen. Im Geschlechtervergleich greifen 24 Prozent der Männer und 18 Prozent der Frauen täglich zur Zigarette.

Vermeintlich gesündere

Ersatzprodukte als Falle

Ersatzprodukte. Positiv: Die Zahl der rauchenden Jugendlichen geht stark zurück. Allerdings bleibt die Nikotin-Abhängigkeit, viele greifen statt zur Zigarette zu – keinesfalls gesünderen – Ersatzprodukten wie E-Zigaretten, Snus oder Nikotin-Kaupäckchen. „Wir beobachten einen Konsumwandel von Tabak-Nikotinprodukten“, sagt Krebshilfe-Präsident Paul Sevelda.

Gesundheitsrisiko. Der Konsum von Tabak- und Nikotinprodukten bleibt der Krebs-Treiber unserer Gesellschaft, schädigt nahezu alle Organe. Und das mit gravierenden Folgen: Laut Schätzungen ist Tabakrauchen für rund 16 Prozent aller Todesfälle in Österreich verantwortlich. Zudem sind rund 90 Prozent der Lungenkarzinomerkrankungen durch das Rauchen bedingt.