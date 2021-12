1 Destination buchen - 31 Skigebiete erleben : Das "Skikarussell" macht es möglich

Die Lage des Millstätter Sees ist für Wintersportbegeisterte kaum zu toppen. In kürzester Zeit erreicht man eine Vielzahl von Pisten in allen nur denkbaren Schwierigkeitsstufen - von blau bis schwarz. Täglich ein anderes Kärntner Skigebiet zu genießen, funktioniert in der Destination Millstätter See kinderleicht: Wer in einem der über 40 Skikarussell-Betriebe rund um den Millstätter See den Urlaub verbringt, bekommt mit seinem Zimmerschlüssel auch den “Topskipass Kärnten & Osttirol” und hält den Freibrief für den Besuch von 31 Skigebieten in Händen. Vom Millstätter See ausgehend liegen unter anderen die Skigebiete Goldeck, Bad Kleinkirchheim, Turracher Höhe, Falkert, Hochrindl, Gerlitzen, Katschberg oder der Mölltaler Gletscher in Reichweite. So kann der Winterurlaub nur zum Abenteuer werden.

Einen Heimvorteil hat der Sportberg Goldeck - ihm liegt der Millstätter See zu Füßen. Das familienfreundliche Skigebiet startet am 17. Dezember in die Wintersaison.

Die windgeschützte und sonnige Lage sowie der bezaubernde Panoramablick auf die umliegende Bergwelt und den Millstätter See machen dieses Skigebiet zu einem Urlaubstipp für Familien und Winterfreunde. Zu erleben gibt es hier auf und neben den 25 bestens präparierten Pistenkilometern so einiges: Im Kinderland mit Zauberteppich sorgen engagierte Skilehrer für Schwung. Abseits der Pisten bieten ein über 50 Hektar großes Freeride-Terrain und der Snow Park Goldeck den perfekten Platz für Abenteurer. Der Skitourenlehrpfad “Millet Rise Up Parcour” führt Sportbegeisterte bis hinauf zum Gipfel des Goldecks auf 2142 Meter Seehöhe.

Was den Sportberg Goldeck zu einem Familienparadies macht, sind mitunter auch verlockende Winterangebote. Ab 9. Jänner bis Saisonende können Kinder bis 14 Jahre gratis skifahren, wenn ein Elternteil den Skipass für das Goldeck löst und die Familie ihren Urlaub in einem Winterbetrieb der Destination Millstätter See verbringt.

Am 17. Dezember öffnet nicht nur das Skigebiet Goldeck die Liftanlagen, auch die Hotellerie und Gastronomie öffnet wieder die Türen. Auf den Pisten, in Beherbergungsbetrieben und in der Gastro ist der 2G-Nachweis ab 15 Jahre die Eintrittskarte. Kinder unter 12 Jahre sind von der 2G-Regel ausgenommen. “Endlich gibt es eine Lösung für Kinder von 12 bis 15 Jahre in den Ferien. Für sie gelten regelmäßige PCR-Tests als 2G-Nachweis. Diese Regel gilt ebenso für ausländische Kinder von 12 bis 15 Jahre, die ihren Urlaub bei uns verbringen. Damit sind die Weichen für einen “sicheren” Winterurlaub für alle gestellt”, freut sich Stefan Brandlehner, Geschäftsführer der Tourismusregion Millstätter See.

www.millstaettersee.com