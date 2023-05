16-Jähriger nach Bade-Unfall in Lebensgefahr

Traurige Bilanz: Ein Toter und ein lebensgefährlich Verletzter an nur einem Tag.

OÖ/NÖ. Das erste Badedrama heuer ereignete sich am Sonntagnachmittag im Ausee in Luf­tenberg (Bezirk Perg). Ein Afghane (20) aus dem Bezirk Linz-Land unternahm mit einem Freund einen Badeausflug und sprang mehrmals von einem Drei-Meter-Turm ins Wasser. Der Freund entfernte sich für kurze Zeit, um zu telefonieren. Bei seiner Rückkehr sah er nichts mehr von dem 20-Jährigen, der laut Polizei ein schlechter Schwimmer war. Er setzte daraufhin die Rettungskette in Gang. Feuerwehrtaucher fanden den Afghanen wenig später am Grund des Sees. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung ins Spital gebracht, wo er noch am Abend verstarb.

© fotokerschi.at ×

Bade-Drama im Ausee.

Alarm. Wenige Stunden später kam es in der beliebten Seeschlacht in Lang­enzersdorf (Bezirk Korneuburg) vor den Toren Wiens, zur nächsten Tragödie: Ein Austro-Türke (16) ging im Badeteich beim Schwimmen mit Freunden unter. Zeugen schlugen Alarm und suchten nach dem Burschen aus Wien-Floridsdorf. Nach einer Viertelstunde entdeckte ein Badegast den 16-Jährigen in etwa vier Metern Tiefe und brachte ihn ans Ufer. Der Jugendliche wurde reanimiert und in kritischem Zustand ins AKH geflogen.