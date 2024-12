16-Jähriger prallte beim Skifahren gegen Baum

Der Deutsche (16) erlitt unter anderem eine Gehirnblutung und Lungenquetschung, er wird im Krankenhaus behandelt.

Ein 16-jähriger Deutscher ist am Sonntag beim Skifahren im Skigebiet Ehrwalder Almbahn in Mieming in Tirol (Bezirk Imst) schwer verletzt worden. Der Jugendliche hatte aus unbekannter Ursache die Kontrolle über seine Skier verloren und war über den Pistenrand hinausgeraten. Schließlich prallte er gegen einen Baum, teilte die Polizei mit. Nach dem Aufprall war der Deutsche kurzzeitig bewusstlos.

Der 16-Jährige, der in Begleitung seiner Mutter unterwegs war, wurde von der Pistenrettung erstversorgt und schließlich mit dem Notarzthubschrauber in das Klinikum Garmisch-Partenkirchen nach Bayern geflogen. Dort diagnostizierten die Ärzte eine Hirnblutung, Lungenquetschung sowie eine Fraktur des linken Schulterblattes. Der Jugendliche wurde zur weiteren Behandlung in die Unfallklinik Murnau verlegt, hieß es.