22.2.22: Hype um Hochzeits-Datum

Heute, der 22. 2. 2022, ist das schönste Hochzeitsdatum des Jahres für viele Paare.

Wien. Österreich, das Land der Romantiker. Auf den heutigen Tag warteten Hunderte Paare mit der Hochzeit. Sie alle wollten das „magische“ Datum 22.2.2022 auf ihrem Trauschein stehen haben.

Andrang. In Wien werden sich heute 74 Paare das Ja-wort geben. Normal wären an einem Dienstag 20 Eheschließungen, heißt es auf ÖSTERREICH-Anfrage bei der zuständigen MA 63.

Damit man den Andrang bewältigen kann, wurde Personal aufgestockt, haben die Behörden Termine eingeschoben und weitere Räume für die Trauungen dazugenommen.

»Hätten doppelt so viele Termine füllen können«

Sicherheit. Wobei, wegen Corona gelten in den Wiener Standesämtern strenge Regeln: Die FFP2-Maske darf nur für den Hochzeitskuss abgenommen werden, 2G gilt für alle Gäste, der Abstand muss mindestens einen Meter betragen. Das bedeutet, dass Standesämter je nach Größe des Saals nur maximal 40 Gäste (etwa in Ottakring) zulassen dürfen.

„Wir hätten locker doppelt so viele Termine vollbekommen“, sagt Birgit Gruber vom Standesamt Klagenfurt zu ÖSTERREICH. Hier fiebern heute 13 Paare ihrer Trauung entgegen. Ein Paar musste ­wegen einer Covid-Erkrankung absagen. An üblichen Wochentagen werden hier nur etwa zwei Hochzeits-Urkunden ausgestellt.

Einen Run auf die Termine gab es auch in Linz. Neun Paare sind heute dran, sie alle haben sich vor genau einem Jahr – das ist der früheste Anmeldetermin – den heutigen Tag reservieren lassen.

Covid. Corona hat unser Hochzeits-Verhalten stark verändert. Vor der Pandemie heirateten um 13 % mehr Paare. Allerdings: Auch die Scheidungen nahmen um 13,3 % ab.