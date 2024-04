26-Jährige zeigte Hitlergruß vor Hitlerhaus

Zwei deutsche Pärchen legten vor dem Hitler-Geburtshaus in Braunau Blumen ab und posierten für Fotos. Sie wurden bei ihren Umtrieben in flagranti von der Polizei erwischt.

Braunau am Inn. Zwei deutsche Pärchen haben am Samstag - der 20. April ist der Geburtstag Adolf Hitlers - vor dem Hitler-Geburtshaus in Braunau Blumen abgelegt, für Fotos posiert und eine Frau zeigte sogar den Hitlergruß. Bei ihren braunen Umtrieben wurden die beiden Schwestern und ihre Lebensgefährten in flagranti von einer Polizeistreife erwischt. Die Exekutive führt alljährlich rund um dieses Datum Schwerpunktaktionen in Braunau durch.

Die 26-Jährige, die den Hitlergruß gezeigt hatte, gab in der Vernehmung an, sie habe diesen nicht ernst gemeint. Wie die Polizei am Montag berichtete, fand sich auf ihrem Handy aber ein Chatverlauf mit ihren Begleitern, der anderes vermuten lässt. Alle vier Personen im Alter von 24 bis 31 Jahren werden nach dem Verbotsgesetz angezeigt.