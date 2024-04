Duo attackiert 43-Jährigen und raubt ihn aus

Die Täter flüchteten zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Kärnten. Am Sonntag um 23 Uhr wurde ein 43-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan im Stadtgebiet von Althofen von zwei bisher unbekannten Personen attackiert und zur Herausgabe seiner Wertsachen aufgefordert. Als das Opfer verneinte, griff einer der Täter in dessen Jackentasche und stahl ein Mobiltelefon und weitere persönliche Gegenstände.

Die Täter flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Die Erhebungen zur genauen Klärung des Tatherganges sind noch nicht abgeschlossen.