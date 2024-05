26-Jähriger bei Forstarbeiten von Baumstämmen getroffen – tot

Der tragische Unfall ereignete sich als der Mann zwei umgestürzte Baumstämme mit einem Traktor und einer Seilwinde aus dem steilen Hang auf eine Forststraße hochziehen wollte.

Steiermark. Samstagmittag kam es in Obdach (Bezirk Murtal) zu einem tödlichen Forstunfall. Ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Murtal war gegen 11:45 Uhr in seinem Waldgrundstück mit Aufarbeiten von Windbruchschäden beschäftigt. Er wollte zwei umgestürzte Baumstämme mit einem Traktor und einer Seilwinde aus dem steilen Hang auf eine Forststraße hochziehen. Der 26-Jährige trug dabei keine Schutzkleidung. Die beiden Baumstämme verkeilten sich in einem noch stehenden Baum, wodurch sich die Seilklemmverbindungen am Zugseil der Winde lösten. Die Baumstämme fielen zu Boden und trafen den 26-Jährigen im Kopfbereich, wie die Polizei berichtet. Der Mann erlitt tödliche Verletzungen.