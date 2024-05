29-Jähriger stirbt bei Motorradunfall

Niederösterreicher wurde in Rechtskurve gegen Baum geschleudert

Asperhofen. Ein 29-jähriger Motorradfahrer ist am Montagnachmittag im Gemeindegebiet von Asperhofen (Bezirk St. Pölten-Land) tödlich verunglückt. Der Einheimische war laut Polizei gegen 16.35 Uhr auf der L 2245 aus Richtung Dornberg kommend in Richtung Geigelberg unterwegs, als er in einer Rechtskurve bei Straßenkilometer 1,0 aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über das Motorrad verlor und gegen einen Baum geschleudert wurde. Der 29-jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen.