3 Südamerikaner vom Wilden Kaiser geholt

Nach einer unfreiwilligen Übernachtung dreier Übersee-Touristen im Bereich des Wilder Kaiser am Predigtstuhl im atemberaubenden Botzongkamin konnten die Vermissten Mittwochnachmittag gerettet werden.

Tirol. Nachdem die südamerikanische Seilschaft via Funk und Handy bereits Dienstag um 21.25 Uhr Kontakt aufgenommen hatte, dass sie es möglicherweise nicht mehr allein ins Tal schaffen würde, setzte sie nach einer offenbar nicht sonderlich erbaulichen Nacht im alpinen Freien endgültig einen Notruf ab.

Daraufhin starteten Alpinpolizei und Bergrettung mit Unterstützung der Flugpolizei einen großangelegten Einsatz. Die Suche nach den drei Vermissten - zwei Mexikanern (sie 36, er 46) sowie einer 36-Jährigen aus Kolumbien - gestaltete sich aufgrund der schlechten Witterung als schwierig.

Alle drei waren am Vortag gegen 05:30 Uhr mit sechs weiteren Gruppenmitgliedern vom Stripsenjochhaus zum Einstieg der doch schwierigen Kletterroute Predigtstuhl Nordkante (4+ UIAA) aufgebrochen. Lediglich die drei Gesuchten stiegen schließlich tatsächlich in diese Route ein. Die Seilschaft verlor schließlich in der Dunkelheit die Orientierung.

Am Mittwoch gegen 15:22 Uhr konnten vor Ort abgesetzte Einsatzkräfte die vermissten Bergsteiger im Bereich des „Botzongkamines“ (Westseite Predigtstuhl) lokalisieren und unverletzt bergen. In einem kurzen Wetterfenster wurden sie von der Besatzung des Polizeihubschraubers „Libelle Tirol“ aufgenommen und im Bereich Fischbachalm dem Notarzt übergeben.