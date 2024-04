30 Grad! Heute Super-Sonnen-Sonntag

Am Sonntag werden die Temperatur-Rekorde purzeln, denn in der Messgeschichte Österreichs wurde noch nie so früh im Jahr die 30-Grad-Marke geknackt.

Der Sonntag wird sommerlich warm – es wird der erste Hitzetag des Jahres und dass so früh wie noch nie! Die Temperaturen liegen zwischen 23 bis 30 Grad. Selbst auf den Bergen hat es auf 2.000m Seehöhe zwischen 14 bis 17 Grad. Am Sonntag scheint die meiste Zeit die Sonne. Vereinzelt ziehen tagsüber ein paar dünne, hoch liegende Wolken durch.

Die Tagesspitzen liegen an diesem Wochenende um etwa zehn bis 15 Grad über den für Anfang April typischen Werten. Die höchsten in einem April gemessenen Temperaturen liegen in allen Bundesländern um 30 Grad und stammen fast alle erst von Ende des Monats.

Erster Hitzetag: Wo es am Sonntag am heißesten wird

30 Grad im April - ORF-Meteorologe: "Schlichtweg abartig"

Rekord. Bislang wurde der Rekord für die frühesten 30-Grad-Temperaturen des Jahres am 17. April 1934 verzeichnet. Die aktuellen Vorhersagen lassen darauf schließen, dass dieser Rekord um ganze zehn Tage unterboten werden könnte. In den letzten Jahrzehnten hat sich das Datum des ersten 30-Grad-Tages deutlich nach vorne verschoben, was auf eine zunehmende Erwärmung hinweist.

Einzigartigkeit der Wetterlage

Experte. Marcus Wadsak, renommierter Wetterexperte, betont die Einzigartigkeit der bevorstehenden Wetterlage. Seine jahrzehntelange Erfahrung hat ihm gezeigt, dass die aktuellen Vorhersagen für Anfang April bisher beispiellos sind. Die Möglichkeit, warme Luftmassen über Österreich zu erleben, ist ein Phänomen, das bisher niemand für möglich gehalten hat.

Die ungewöhnliche Wetterlage erstreckt sich über einen beträchtlichen Teil Europas, von Estland bis nach Barcelona. Experten prognostizieren, dass in diesem Gebiet historische Hitzerekorde gebrochen werden könnten. In Österreich wird es auch heißer als je zuvor Anfang April – so könnte es vor allem an der Alpennordseite von Tirol bis zum Mostviertel 30 Grad warm werden. In Wien immerhin 27 Grad.