33-Jähriger verletzt drei Wiener Polizisten

Einem Polizisten fügte der offenbar Alkoholisierte eine Fraktur des Mittelhandknochens zu.

Wien. Ein 33-jähriger Mann hat in der Nacht auf Freitag am Wiener Hauptbahnhof in Favoriten wegen seines aggressiven Verhaltens für eine Polizeieinsatz gesorgt und im Verlauf der Amtshandlungen drei Beamte verletzt. Einem Polizisten fügte der offenbar Alkoholisierte eine Fraktur des Mittelhandknochens zu, die beiden anderen soll er laut Aussendung der Landespolizeidirektion Wien mit Tritten verletzt haben.

Nachdem die Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten wegen des aggressiven Mannes verständigt wurden, zeigte sich dieser bei ihrem Eintreffen äußerst unkooperativ, zudem beschimpfte er die Polizisten. Nachdem er sein strafbares Verhalten trotz mehrmaliger Aufforderung nicht beenden wollte, wurde der 33-Jährige vorläufig festgenommen. Gegen die Festnahme wehrte sich der Mann dann gewaltsam, unter anderem mit Tritten, und verletzte zwei Polizisten. Im Anhaltebereich verletzte er dann einen weiteren Beamten am Mittelhandknochen, als dieser ihn in den Anhalteraum bringen wollte. Alle drei verletzten Beamten konnten den Dienst nicht fortsetzen.

Bei der anschließenden Vernehmung gab der 33-Jährige dann an, sich an nichts erinnern zu können. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann in eine Justizanstalt gebracht.