Drei illegal gehaltene junge Tiger sind laut Vier Pfoten vor wenigen Tagen mit Unterstützung der österreichischen Tierschutzorganisation von den Behörden in der Westslowakei beschlagnahmt worden, darunter auch zwei mit weißem Fell.

Wien, Bratislava. Die Tierschutzorganisation plant die Jungtiere möglichst bald in das eigene Tierschutzzentrum "Lionsrock Big Cat Sanctuary" in Südafrika umzusiedeln. Im Zuge des veterinärmedizinischen Einsatzes untersuchte das Vier-Pfoten-Team außerdem zwei männliche und zwei weibliche Leoparden sowie einen männlichen und einen weiblichen Tiger, die Eltern der Jungtiere. Einige von ihnen leiden an chronischen Gesundheitsproblemen. Nach Zustimmung des Besitzers wurden die erwachsenen männlichen Tiere sterilisiert.

© Vier Pfoten ×

"Beide Elterntiere der Tigerjungen wiesen bei der Untersuchung klare Anzeichen von Inzucht wie etwa Schielen auf. Der männliche weiße Tiger leidet an einer chronischen Nierenerkrankung. Die Genmutation, die für das weiße Fell verantwortlich ist, kommt in der Natur äußerst selten vor und ist deshalb vom Handel stark nachgefragt, was zu Inzucht und oft zu lebenslangem Leid wegen der gesundheitlichen Problemen führt. Diese weiße Genmutation ist keine eigene Tigerart und sollte nicht Teil von Zuchtprogrammen sein", berichtete Patricia Tiplea, Wildtierexpertin bei der Tierschutzorganisation.

Alle Tiere waren in tristen Käfigen ohne ausreichende Beschäftigungsmöglichkeit und ohne natürlichen Boden untergebracht. Sie wurden nun vorübergehend in einen Zoo überstellt.