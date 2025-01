Brand in betreuter Wohnung: 36-Jähriger starb

Sonntagnachmittag kam ein 36-Jähriger bei einem Wohnungsbrand in Linz aus noch ungeklärter Ursache ums Leben.

OÖ. Die Feuerwehr wurde um 14.37 Uhr alarmiert und rückte zu dem Mehrparteienhaus im Stadtteil Neue Heimat aus. Ein Atemschutztrupp rückte in die betroffene Wohnung - der Nachbar hatte Alarm geschlagen - im Erdgeschoß vor und fand dort - es ist eine betreute Unterkunft für einen geistig oder körperlich beeinträchtigten Bewohner - eine reglose Person vor. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen, berichtete die Berufsfeuerwehr Linz, die mit 25 Kräften vor Ort war.

Der Brand selbst (auf Fotos ist zu sehen, dass unter anderem ein Computer- und Gamertisch voll zerstört wurde) sei rasch gelöscht worden, das Stiegenhaus konnte von Rauchgasen freigehalten werden. Die anderen Wohnungen in dem Gebäude waren durch das Feuer nicht beeinträchtigt. Weitere Personen wurden nicht verletzt, die Brandursache soll mit einem Brandsachverständigen geklärt werden, so die Polizei am Montag.