38-jährige Mutter nach Kindesentführung festgenommen

Onkel schießt 13-jährigem Neffen in Brust und Arm Dramatischer Polizei- und Rettungseinsatz in Tirol: Ein 13-Jähriger ist offenbar Freitagabend bei einer unbeabsichtigten Schussabgabe in einem Haus in Wörgl (Bezirk Kufstein) verletzt worden.