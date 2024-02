Onkel schießt 13-jährigem Neffen in Brust und Arm

Dramatischer Polizei- und Rettungseinsatz in Tirol: Ein 13-Jähriger ist offenbar Freitagabend bei einer Schussabgabe in einem Haus in Wörgl (Bezirk Kufstein) verletzt worden.

Die Polizei bestätigte einen entsprechenden Bericht der "Tiroler Tageszeitung" (Online-Ausgabe). Wie kam es zu dem blutigen Vorfall? Der Onkel des Jugendlichen soll mit einer Faustfeuerwaffe hantiert haben, aus der sich unbeabsichtigt ein Schuss gelöst haben dürfte, teilte die Exekutive mit. Der Bub wurde am Oberarm und im Brustbereich getroffen, war aber ansprechbar. Der Bursche wurde in die Innsbrucker Klinik geflogen. Weitere Ermittlungen waren im Gang, hieß es seitens der Polizei. Im Einsatz waren neben dem Rettungshubschrauber ein Rettungswagen, ein Notarztwagen sowie zwei Polizeistreifen.