66-jähriger Tscheche stirbt bei Skiunfall

Es geschah bei einem Zusammenstoß mit einem 53-jährigem Niederländer. Jetzt ordnet die Staatsanwaltschaft eine Obduktion an.

Ein Tscheche ist am Montagnachmittag im Skigebiet "Kitzsteinhorn" (Gemeinde Kaprun) tödlich verunglückt.

Ungeklärte Ursache

Aus bisher ungeklärter Ursache stieß der 66-Jährige mit einem 53-jährigen Niederländer zusammen, wie die Polizei mitteilte.

Notarzt stellte den Tod fest

Trotz sofortiger Ersthilfe konnte der Notarzt nur mehr den Tod des Tschechen feststellen. Der Niederländer wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Zell am See geflogen. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete eine Obduktion an