77-Jährige nach Autounfall im Bezirk Neunkirchen gestorben

Ternitz. Eine 77-Jährige ist am Donnerstag nach einem Autounfall in ihrem Heimatbezirk Neunkirchen gestorben. Die Frau war gegen 9.00 Uhr in Ternitz aus vorerst unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Gartenzaun geprallt, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Nach der Erstversorgung wurde die Pensionistin in das Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht, wo sie ihren Verletzungen erlag.