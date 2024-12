886 Böller in Keller von Wiener Wohnbau gelagert!

Noch knapp drei Wochen sind es bis Silvester - doch schon jetzt werden massenhaft Böller besorgt und gehortet. Nun schritt die Polizei in der Brigittenau und bei Personenkontrollen in Floridsdorf ein.

Wien. Sichergestellt wurden bei zwei Einsätzen insgesamt fast 1.000 Stück illegaler Pyrotechnik. Beim ersten und größeren Fall im 20. Bezirk am Freitag führte ein Hinweis zum Lager eines 18-Jährigen in einem Keller eines Mehrparteienhauses. "Aufgrund der enorm hohen Explosionsgefahr wurde der Abtransport von sprengstoffkundigen Organen der Wiener Polizei durchgeführt", berichtete Polizeisprecherin Julia Schick am Montag. Es handelte sich um 886 Gegenstände, die meisten davon echte Kracher.

Der Keller gehört zur Wohnung der Mutter des 18-Jährigen. Die Pyrotechnik der Kategorien F3 und F4 samt verbotenen Blitzknallsätzen wurde dort ohne das Wissen der Frau gelagert. Ihr Sohn erhielt Anzeigen nach dem Pyrotechnikgesetz.

© LPD Wien ×

Bei Kontrollen in Floridsdorf wurden am Samstagnachmittag bei Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 Jahren insgesamt 103 Stück illegale pyrotechnische Gegenstände der Klassen F3 und F4 mit ebenfalls verbotenen Blitzknallsätzen sichergestellt. Außerdem wurden zwei Schlagringe und ein Springermesser gefunden und beschlagnahmt. Die Jugendlichen wurden nach dem Pyrotechnikgesetz und dem Waffengesetz angezeigt.