Vorarlberg. Nach der Bluttat in Dornbirn, wo ein türkischer Asylwerber den Leiter des Sozialamtes erstochen hat, steht das ganze Land unter Schock. Landeshauptmann Wallner fordert Konsequenzen vom Bund und schärfere Asylregeln. Das Sicherheitskonzept für Beamte in Bezirkshauptmannschaften wird angepasst. Im Netz trauern die User um den Verstorbenen Beamten, der mit einem Halsstich kaltblütig ermordet wurde. Der mutmaßliche Täter zeigte bei der Einvernahme auch keine Reue.

"Inhumane Subjekte zurückprügeln"

Nun gibt Felix Baumgartner seine Meinung zu dem Vorfall auf Facebook preis. All-Felix regt dabei mit seinem Wut-Posting auf. Seine deutlichen Worte gehen vielen zu weit. "Schön, dass Österreich den 33-jährigen türkischen Mörder Soner O. vor der Todesstrafe in der Türkei bewahren konnte. Schade nur, dass dafür ein unschuldiger österreichischer Behördenleiter auf bestialische Weise sterben musste. Inhumane Subjekte, wie der türkische Mörder Soner O., sollten in den Schoß jenes Landes zurück geprügelt werden, aus dem sie angeblich vor Gewalt und Terror geflohen sind. Mein aufrichtiges Beileid den Hinterbliebenen. Es reicht, bitte teilen. FELIX", schreibt er in einem Wut-Anfall.

In einem Nachtrag zum Posting rudert er allerdings wieder zurück: "NACHTRAG: Mein Post hier is KEIN Türken-Bashing. Ich gehe hier in der Schweiz sehr oft zum Türken essen und verbringe jedes Jahr meinen Urlaub in der Türkei. Ich mag dieses Volk, aber wenn jemand in Österreich mordet erhebe ich meine Stimme. Auch ÖsterreicherInnen morden, aber die können wir leider nicht abschieben", relativiert er dann doch.

