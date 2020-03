Befehl: Urlaubssperre für ALLE 25.000 Polizisten

Sofortige Urlaubssperre für alle 25.000 Polizisten der Republik: Offenbar befürchtet die Bundesregierung eine weitere Zuspitzung der durch die Coronavirus-Ausbreitung verursachten Krisensituation.

Exklusiv liegt das interne Schreiben des Bundesministerium auch der ÖSTERREICH-Redaktion vor: "Ab sofort", heißt es darin, gelte "bis auf Weiteres eine generelle Urlaubssperre". Zitat: Die aktuelle Lage in Europa und in Österreich im Zusammenhang mit dem Coronavirus sowie den derzeitigen Prognosen stellen das Bundesministerium für Inneres vor entsprechende Heruasforderungen". Gleich mehr dazu in Kürze.