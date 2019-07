Biker stürzt und schlittert in Pkw – tot

Mariazell. Ein 51-jähriger Mann aus St. Pölten ist am Samstag gegen Mittag bei einem Motorradunfall in Mariazell (Bruck-Mürzzuschlag) ums Leben gekommen. Laut Polizei war der Mann auf der B20 unterwegs, als er aus vorerst unbekannter Ursache stürzte und auf die Gegenfahrbahn schlitterte, wo er gegen ein entgegenkommendes Auto prallte. Der 51-Jährige starb noch an der Unfallstelle.