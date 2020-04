Cyber-Gottesdienst mit Fotoaktion im Stephansdom

Für Online und im Fernsehen übertragene Gottesdienste aus dem Stephansdom können Gläubige jetzt ihr Foto einschicken. Die Fotos werden auf den Kirchenbänken zu sehen sein.

Kardinal Schönborn wird am 11. April die Osternacht in ORF III und am 12. April in ORF 2 mit ganz Österreich Ostern feiern. Nur der große Dom muss menschenleer bleiben. Daher hat die Kirche einen innovativen Ansatz gewählt.

Auf den Kirchenbänken werden Fotos von Gläubigen angebracht werden, die Ostern zu Hause feiern müssen und eigentlich gerne im Dom oder ihrer Kirche gefeiert hätten. „Auf diese Weise können die vielen die zu Hause mitfeiern spürbar gemacht werden“, erklärt Niki Haselsteiner vom Netzwerk-Gottesdienst.

In Zeiten von Corona können ja selbst die Ostergottesdienste, die in den vergangenen Jahren immer gut besucht waren, nur mit jenen wenigen Menschen gefeiert werden, die beim Gottesdienst eine wichtige liturgische Aufgabe übernehmen. Diese Richtlinie gilt auch für den Stephansdom und den Ostergottesdienst mit Kardinal Schönborn. Alle anderen Gläubigen sind daher eingeladen, ein Netzwerk der Gottesdienste zuhause zu knüpfen, oder aber sie feiern den Ostergottesdienst über die ORF-Übertragung mit.

Die Pummerin wird am Samstag und am Sonntag am Ende der Übertragungen mit ihrem unverkennbaren Klang für alle Österreicher läuten.

Ostergottesdienst aus dem Stephansdom

Die wichtigsten Feiern der Karwoche und zu Ostern, werden heuer alle aus dem Stephansdom übertragen:

Gründonnerstag, 9. April 2020 (18.15 – 19.15 Uhr)

Karfreitag, 10. April 2020 (19.15 – 20.15 Uhr)

Karsamstag 11. April 2020 (20.15 – 22.00 Uhr) auf ORF III

Ostersonntag, 12. April 2020 (10.30 - 12.00 Uhr) auf ORF II

Weitere Informationen auf netzwerk-gottesdienst.at