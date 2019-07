WIFI bietet Kurse für Influencer an

Wien. Sie haben Manager und ausgeklügelte Sponsoren-Verträge: Fashion-Blogger und Influencer wie Johannes Bartl – dem Mödlinger folgen über 2 Mio. Fans auf Instagram (siehe Foto oben) – sind mittlerweile zum hochseriösen Beruf geworden. Also schichtet auch die Bildungsbranche ihre Angebote um – vor allem das WIFI setzt auf Social Media.

Es sieht so schön und leicht aus – das Leben der Instagram-Stars. Doch eine Anleitung dafür, wie man Influencer wird, gibt es nicht. Ab Oktober lernt man am WIFI aber wieder an Influencer-Akademien, wie Blogger arbeiten, wie man mit Beiträgen auf Insta & Co. mit Shampoo und Zahnpasta Geld verdienen kann – und vielleicht auch, wie man richtig reich wird. Pro Schulungstag zahlt man ab 80 Euro.

Die Top 3 der Austro-Influencer

Johannes Bartl: 2,054.999 Follower.

KSFreak: 1,446.899 Follower

Lisa-Marie Schiffner: 1,109.131 Follower