Motorradfahrer crasht frontal in Hausmauer – 57-Jähriger tot

Der Motorradfahrer kam laut Augenzeugen bei einem Überholmanöver von der Straße ab und krachte gegen eine Hausmauer. Der Unfall-Lenker verstarb an seinen Verletzungen.

Steiermark. Am Sonntagnachmittag gegen 13:40 Uhr ereignete sich in Dobl-Zwaring (Bezirk Graz-Umgebung) ein tödlicher Motorradunfall. Ein 57-jähriger Biker kam auf der L 303 von Preding kommend in Fahrtrichtung Zwaring von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine Hausmauer. Dabei erlitt er tödliche Verletzungen.

Zum Unfall kam es laut Augenzeugenberichten bei einem Überholmanöver. Der Motorradfahrer überholte einen vor ihm fahrenden Pkw und musste aufgrund eines entgegenkommenden Autos abrupt nach rechts lenken, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

Motorradfahrer crasht frontal in Hausmauer

Der Motorradfahrer kam von der Fahrbahn ab, touchierte einen auf einer angrenzenden Grünfläche befindlichen Griller und prallte danach frontal gegen eine Hausmauer. Trotz sofort eingeleiteter Erste Hilfemaßnahmen durch die Rettungskräfte bzw. des Notarztes des Rettungshubschraubers C 12 verstarb der 57-Jährige noch an der Unfallstelle.

Im Einsatz standen Polizei, die Feuerwehr Zwaring-Pöls (24 Kräfte und zwei Fahrzeuge), das Rote Kreuz Lieboch sowie der Rettungshubschrauber C 12 samt Notarzt.