Abgängiger 54-jähriger Wanderer tot aufgefunden

Nach zwei Tagen Suche ist ein 54-jähriger Wanderer am Dienstag tot aufgefunden worden.

Der Mann war von einer Wanderung zur Kasermandl Alm in Elbigenalp (Bezirk Reutte) nicht zurückgekehrt. Dies wurde von den Angehörigen am Sonntagabend angezeigt. Nach einer Suchaktionen unter Beteiligung des Polizeihubschraubers, von Drohnen, der Bergrettung mit Suchhunden und der Alpinpolizei wurde der 54-Jährige am Dienstag gegen 11:00 Uhr in einem Waldgelände entdeckt.

Es gibt keine Hinweise auf Fremdverschulden, teilte die Polizei Tirol am Dienstagabend mit.