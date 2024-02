Die vier Mittäter des 36-Jährigen sitzen bereits Haftstrafen zwischen vier und zehn Jahren ab - nun bekam der Boss einer Horror-Bande von der Justiz die Quittung für seine Horror-Aggro-Umtriebe.

Wien. Am Dienstag ging am Wiener Landesgericht der Prozess gegen Dragan, Boss einer auf Carjacking-Bande, zu Ende. Dem Angeklagten (der die serbische und rumänische Staatsbürgerschaft besitzt) wird Diebstahl von Fahrzeugen unter Anwendung von Gewalt, versuchter Mord, zweifacher schwerer Raub und Vergewaltigung vorgeworfen wird.

Der Hüne selbst, der aus Sicherheitsgründen nicht nur in Hand-, sondern auch in Fußfesseln vor Gericht sitzen musste, versuchte sich als harmloser Mitläufer mit annähernd null Gewaltpotenzial darzustellen - bis sein Cousin, der wegen eines ähnlichen Delikts in Italien gerade 10 Jahre absitzt und bei zwei Taten in Österreich dabei war, per Videokonferenz zugeschaltet wird. Der Verwandte belastet Dragan schwer: "Mama mia, er ist damals ausgestiegen, er hat zugeschlagen."

Gefährlicher Delinquent war doppelt gesichert. © Fuhrich ×

Die Bande hatte 2016 einen Wiener in seinem 200-Euro-Opel-Astra angehalten, entführt und fast zu Tode geprügelt, nur weil der 53-Jährige die Terror-Bande in Fließverkehr überholt hatte. Tags davor waren die Prügel-Räuber in Niederösterreich auf dieselbe brutale Weise mit einem 19-Jährigen verfahren, von dem sie den alten Mercedes 180 C raubten. Außerdem soll der 36-Jährige, der acht Jahre nach den irren Coups nur deshalb gefasst wurde, weil er illegal einreiste, um seine fünf Kinder zu sehen, seine Ex-Frau vergewaltigt und ihren Neuen halb tot geschlagen haben. Das Urteil sollte am frühen Abend fallen.