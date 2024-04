Alkolenker stürzte in Tirol in Bachbett ab

28-Jähriger war zu schnell und erheblich alkoholisiert in seinem Auto unterwegs

Tirol. Ein erheblich alkoholisierter 28-jähriger Autofahrer ist am frühen Samstagmorgen in Aldrans (Bezirk Innsbruck-Land) mit seinem Auto von der Straße abgekommen und in den Aldranser Bach gestürzt. Er war zu schnell unterwegs, berichtete die Polizei. Ein anderer Autofahrer konnte ihm noch ausweichen. Der 28-Jährige konnte nach dem Absturz selbst aus dem Auto aussteigen und zur Straße hinaufgehen. Er wurde sicherheitshalber in die Klinik gebracht.

Auto überschlug sich zweimal

Der Mann war gegen 6.15 Uhr unterwegs von Innsbruck nach Aldrans, als er in einer Rechtskurve ins Rutschen geriet und über die Gegenfahrbahn schlitterte. Das Fahrzeug überschlug sich einmal und kam im Bachbett des Aldranser Baches auf den Rädern zum Stillstand. Der Lenker wurde wegen beginnender Kopfschmerzen nach Innsbruck in die Klinik gebracht. Der 41-jährige Autolenker, der dem 28-Jährigen hatte ausweichen müssen, um nicht mit ihm zusammenzustoßen, wurde nicht verletzt.