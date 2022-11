André Heller soll Basquiat-Rahmen gefälscht haben

Laut einem Medienbericht soll André Heller einen Rahmen aus Besenstielen und Nägeln gebastelt und schließlich als Werk des berühmten Künstlers Jean-Michel Basquiat ausgegeben und verkauft haben. Heller spricht von einem ''kindischen Streich''.

Wien. Der Wiener Künstler André Heller (75) sieht sich mit Fälschungsvorwürfen konfrontiert: Laut "Falter" soll er einen Rahmen aus Besenstielen und Nägeln gebastelt und schließlich als Werk des berühmten US-Künstlers Jean-Michel Basquiat ausgegeben und verkauft haben. Heller spricht von einem ''kindischen Streich''.

Der Rahmen soll von einer Wiener Galerie in New York um drei Millionen Euro zum Verkauf angeboten worden sein. Die Fälschung sei schließlich um 800.000 Euro verkauft worden.

© Katalog W&K – Wienerroither & Kohlbacher

Wollte Kunsthistoriker Buchhart reinlegen

Der Wiener Künstler erzählt im Gespräch mit dem "Falter", dass er Basquiat einmal in dessen Atelier in New York beobachtet habe, wie dieser einen Bilderrahmen erstellte. Heller baute so einen Rahmen nach. Mit dem gefälschten Rahmen habe er den Kunsthistoriker und Kurator Dieter Buchhart reinlegen wollen, sagt Heller.

"Buchhart erweckte den Eindruck, als wäre er der beste Basquiat-Kenner auf dem Planeten. Nachdem er mich und alle anderen niedergeredet hatte mit dem, was er über Basquiat weiß, kam der Tag, an dem ich ihn testen wollte“, sagt Heller gegenüber dem "Falter".

Über eine Galerie bot André Heller 2017 eine echte Basquiat-Zeichnung in einem falschen Basquiat-Rahmen an. Kunsthistoriker Buchhart erklärte beide für echt. Schließlich erwarb ein Künstlermanager die Originalzeichnung für einen Kunden. Als er den Rahmen auch wollte, schrieb Heller in den Kaufvertrag, dass es kein Echtheitszertifikat gibt.

Heller: "Kindischer Streich"

"Retrospektiv betrachtet, ist das Ganze erstens ein kindischer Streich. Zweitens ist es naturgemäß eine Angeberei. Und drittens ist es eine dumme Mischung aus Dichtung und Wahrheit. Ein Privat-Märchen eben", sagte Heller gegenüber dem "Falter".

André Heller verkaufte den selbst gebastelten Rahmen um 800.000 Euro. Heller hat nun seinen Rahmen wieder zurückgekauft.