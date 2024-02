Anwältin Astrid Wagner: Neues Buch über ihre Liebe zu Serienkiller

Star-Anwältin Astrid Wagner veröffentlicht am 4. März ihr neues Buch und gibt bereits einen ersten Einblick

Es ist wohl immer noch eine der ungewöhnlichsten Liebesgeschichten unseres Landes die 1992 ihren Ursprung nahm. Strafverteidigerin Astrid Wagner (damals Juristin bei der Grazer Mietervereinigung) schrieb dem in U-Haft sitzenden Mörder Jack Unterweger einen Brief in dem sie ihm klarzumachen versuchte, dass es 'da draußen' viele Menschen gäbe die an seine Unschuld glauben. Der Rest ist Geschichte, die nun über die vergangenen 30 Jahre mehrfach erzählt wurde.

Nun wird die Story dieser Liebe um einen weiteren Blickwinkel ergänzt und zwar von niemand geringerem als Astrid Wagner selbst. Widmete sie ihm zwar schon 2001 mit Mörder, Dichter, Frauenheld – Der Fall Jack Unterweger ein Buch, beleuchtet sie in ihrem neuen Werk wohl mehrheitlich ihre Rolle der Beziehung.

Autorin gibt erste Leseprobe

Auf Instagram als auch auf TikTok gibt die 61-jährige nun einen ersten Einblick auf ihr Buch in Form einer Leseprobe.

Niemand stand Jack Unterweger so nahe

Bereits jetzt schon ist das Buch auf Amazon vorzubestellen, 301 Seiten stark, wird das Werk mit dem Titel: Liebe, Mord & Zweifel: Die wahre Geschichte der letzten Frau im Leben des Jack Unterweger ab 04 März 2024 erhältlich sein. Auch eine Inhaltsangabe liefert der Online-Riese gleich mit in dieser heißt es:

Jack Unterweger ließ Astrid Wagner tief in sein Inneres blicken, überließ ihr seine Tagebücher, Briefe und literarischen Werke. Sie suchte nach der Wahrheit, sprach mit Frauen, die ihn geliebt, verehrt oder gehasst hatten. In diesem Buch sät sie Zweifel, stellt Fragen und entlarvt ein System, in dem Medien und der Justizapparat auf unselige Weise zusammengewirkt haben. Wir erfahren die Todesumstände des Jack Unterweger, und was danach geschah. Wie es mit dem Leben von Astrid Wagner weiterging, bis sie zu einer der erfolgreichsten Strafverteidiger des Landes wurde. Und warum ein Buch von Jack Unterweger verboten wurde…

Man spürt es, an der lebendigen Erzählweise, die Bilder vor dem geistigen Auge entstehen lassen, die einen förmlich in die dramatischen Ereignisse jener Zeit zurück katapultieren: Astrid Wagner war ganz nah dran an diesem von überraschenden Wendungen, von extremen Gefühlen vom tiefsten Seelenschmerz bis hin zur höchsten Glückseligkeit geprägten Leben. In der facettenreichen, zugleich auch widersprüchlichen und tiefgründigen Persönlichkeit des Jack Unterweger scheint sich jene von Astrid Wagner widerzuspiegeln. Wie sehr hat Jack Unterweger sie geprägt? Antworten gibt dieses Buch.

Neuer spannender Einblick

Somit ist auch die neueste Erzählung um Jack Unterweger durchaus spannend, da sie anders als zuvor einen völlig neuen Einblick ins Leben Unterwegers als auch in jenes von Astrid Wagner liefert.

Ein intimer Seelenstriptease ab 9,99 Euro (Kindle) ab Anfang März im gut bestückten Buchhandel oder online erhältlich.