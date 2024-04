"Anzeigenhauptmeister" hat Österreichs Falschparker im Visier

Er ist der Schreck aller Falschparker, der selbsternannte "Anzeigenhauptmeister". Bis jetzt verfolgt er nur in Deutschland Parksünder, jetzt kündigt er an, dass er "selbstverständlich auch schon bald in Österreich aktiv wird". Eine gefährliche Drohung für alle Parksünder!

In den Sozialen Netzwerken hat er mittlerweile Kultstatus. Er nennt sich selbst den "Anzeigenhauptmeister" und kämpft in seinen Augen für Recht und Ordnung auf Deutschlands Straßen. Der Deutsche Niclas Matthei (18) liebt es, in seiner Freizeit auf Falschparker-Jagt zu gehen. Wer gegen die Verkehrsregeln verstößt, den zeigt Matthei ohne zu zögern an.

Auf Falschparker-Jagt in ganz Deutschland

Begonnen hat der Mann mit dem Helm und dem orangen Outfit in seiner Heimatgemeinde Gräfenhainichen (Sachsen-Anhalt). Verkehrssünder in der kleinen Gemeinde in Ost-Deutschland zu schikanieren, das reicht dem jungen Mann schon lange nicht mehr. Er hat sich das skurrile Ziel gesetzt, in jeder deutschen Gemeinde will er einen Falschparker anzeigen!

Bald kommt er nach Österreich

Deutschland scheint Matthei aber nicht mehr genug zu sein. Gegenüber der „Kleinen Zeitung“ hat er jetzt seinen Österreich-Hammer angekündigt: Er werde „selbstverständlich auch schon bald in Österreich aktiv“. Wie die Österreicher wohl auf den deutschen Möchtegern-Sheriff reagieren?



Bisher hat ihm sein Hobby eine Menger Ärger eingebracht – bis hin zu körperlicher Gewalt. Matthei stört das nicht, er will weitermachen. Ans Aufhören habe er nie gedacht, weil er überzeugt sei, er diene dem guten Zweck: „Solche Gedanken gab es niemals und wird es nie geben. Egal was passiert, ich werde mich durch nichts und niemanden aufhalten lassen und immer weitermachen,“ kündigt er gegenüber der „Kleinen Zeitung“ an.