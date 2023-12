Arbeiter (58) bei Fensterreinigung abgestürzt – tot

58-Jähriger fiel dreieinhalb Meter von Hebebühne

Breitenau am Steinfelde. Ein 58-Jähriger ist Dienstagmittag bei Fensterreinigungsarbeiten in Breitenau am Steinfelde (Bezirk Neunkirchen) rund dreieinhalb Meter von einer fahrbaren hydraulischen Hebebühne gestürzt. Der Mann aus Wiener Neustadt erlitt dabei tödliche Verletzungen, teilte die niederösterreichische Polizei in einer Aussendung mit.

Die Ursache für den Unfall war vorerst unbekannt, Fremdverschulden ist laut Exekutive auszuschließen. Das Arbeitsinspektorat wurde in Kenntnis gesetzt.