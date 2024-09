Asylwerber (30) belagerte und plünderte Trafik mehrmals

Mit den Nerven fertig war eine Trafikantin in Bergheim bei Salzburg, seit ein Staatenloser das erste Mal zur ihr kam, um sich über Vaping und E-Zigaretten zu erkundigen. Nach drei Diebstählen und drei Einbrüchen in nicht einmal einer Woche sitzt der gebürtige Syrer endlich in Haft.

Sbg. Begonnen hat der Alptraum für Angelika S., als der staatenlose Syrer, der im Bundesasylheim in unmittelbarer Nähe untergebracht ist, vergangenen Mittwoch das erste Mal in ihr Geschäft kam. Als die Vape-Beratung fertig war, nahm sich der 30-Jährige die Utensilien ohne zu bezahlen und spazierte einfach aus der Trafik hinaus.

Am Tag darauf kam der Mann wieder - aber nicht um seine Rechnung vom Vortag zu begleichen, sondern um sich E-Nachschub zu schnappen und davonzulaufen. Am Freitag kam er ein drittes Mal, wobei die Trafikantin und ein zufällig anwesender Kunde dem Mann den Zutritt verweigerten. Kurz darauf hörten sie einen lauten Knall. Der Asylsuchende hatte mit einem Gullideckel den Automaten ums Eck eingeschlagen und bediente sich jetzt dort:

© FMT Pictures ×

© FMT Pictures ×

Diesmal wurde die Polizei alarmiert und nach kurzer Fahndung konnten die Beamten den Straftäter festnehmen. Doch die Justiz ließ den Verdächtigen wieder raus - Ermittlungen auf freiem Fuß, für die sich der Syrer insofern bedankte, als er am Sonntag mit zwei Gullideckeln die Auslage der Trafik einschlug und sich ein weiteres Mal mit Rauch- und Vape-Waren eindeckte. Er flüchtete, wurde laut Trafikantin wieder von der Polizei gefasst und musste erneut nicht hinter Gitter.

Angelika S.: "Was muss alles passieren, dass solchen Leuten das Handwerk gelegt wird. Ich fürchte mich schon richtig in die Arbeit zu gehen, auch meine Angestellte will kündigen, weil sie Angst hat." Noch am selben Abend übertrieb es der 30-Jährige dann. Gegen 19:00 Uhr wurde nicht einmal 800 Meter entfernt von der Trafik ein CBD-Automat ebenfalls mit einem Gullideckel aufgebrochen und geplündert.

© FMT Pictures ×

Gegen 23.00 Uhr bekam die Trafikantin schließlich die Information, das sie vorerst sicher sei, denn die Staatsanwaltschaft habe den Mehrfachtäter endlich in Gewahrsam genommen. U-Haft wurde in Aussicht gestellt.

Auf der Homepage der Polizei liest sich die Story wie folgt: "Ein 30-jähriger staatenloser Asylwerber verübte im Zeitraum zwischen 28. August und 1. September mehrere Diebstähle von Tabakwaren und Einbrüche in Automaten und eine Trafik. Der Mann beging die Strafhandlungen laut seinen Aussagen auf Grund seiner starken Nikotinabhängigkeit. Insgesamt verübte er drei Diebstähle und drei Einbrüche. Die Summe des Gesamtschadens ist noch unbekannt. Nach seiner Festnahme am Abend des 1. September wurde er in die Justizanstalt Salzburg gebracht."