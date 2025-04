Attacke mit Stemmeisen und Klappmesser: Täter auf der Flucht

Gleich zwei bedrohliche Vorfälle in Kärnten, zwei männliche Täter, und einem, nach dem noch gefahndet wird.

Der erste Vorfall ereignete sich in Villach am Dienstagabend. Ein 20-jähriger Russe soll am frühen Abend im Stadtinneren einen 19-jährigen Kroaten sowie dessen Vater mit dem Tod bedroht haben.

Familie beschimpft

Dann stieg er in sein Auto und fuhr den Vater beinahe an. Die Polizei leitete eine Fahndung ein und erwischte den Mann schließlich. Dieser war bei der Einvernahme geständig, erklärte aber, dass der 19-Jährige ihn früher beleidigt hatte und die Familie des Russen beschimpft habe. Dieser "Umstand" habe ihn zu dem Treffen bewegt. Dass er den beiden gedroht hat, bestritt er aber. Nach Abschluss der Ermittlungen wird der Fall der Staatsanwaltschaft Klagenfurt übergeben.

Mit Stemmeisen und Klappmesser bedroht

Der zweite Vorfall ist umso beunruhigender: In St. Veit an der Glan soll ein 24-jähriger Feldkircher in der Früh seinen älteren Schwager mit einem Stemmeisen und einem Klappmesser bedroht haben, das mitten auf offener Straße. Danach soll er mit einem PKW geflohen sein. Die Polizei fahndet noch immer nach ihm. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.