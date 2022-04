AUA und OMV testen Kerosin mit Speiseöl

OMV und AUA testen ein neues Kerosin, dass die Treibhausgasemissionen um mehr als 80% Prozent senken sollen.

Seit März 2022 beliefert die OMV Austrian Airlines mit einem neuen Flugzeugtreibstoff, der SAF heißt und in der OMV Raffinerie Schwechat hergestellt wird. Das Besondere an dem neuen Treibstoff: Er wird aus "nachhaltigen und regionalen Rohstoffen, insbesondere Altspeiseöl" hergestellt, so die Austrian Airlines in einer Aussendung. Der Liefervertrag wurde Ende 2021 unterzeichnet.

"Innovation und zukunftsweisende Technologien sind unerlässlich, um die Klima- und Treibhausgasreduktionsziele zu erreichen. Die Luftfahrtindustrie spielt hier eine wichtige Rolle, da sie für 2,8 % der gesamten CO2-Emissionen weltweit verantwortlich ist. Die Luftfahrtindustrie muss dekarbonisiert werden, um ihr Ziel der Kohlenstoffneutralität bis 2050 zu erreichen", heißt es in der Medienmitteilung weiter.