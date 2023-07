Ausgebüxt! Känguru hopste bis in den Garten von Familie

Wieder einmal sorgte ein entlaufenes Känguru für Erstaunen.

Niederösterreich. Polizisten entdeckten das Tier, bei dem es sich offensichtlich um ein Wallaby handeln dürfte, in einem Distelfeld in der Nähe der Retzer Straße B35 im Bezirk Hollabrunn. Erste Sichtungen des Kängurus waren der Polizei am Sonntag gegen 8.00 Uhr gemeldet worden.

Danach berichtete eine Frau aus Hohenwarth-Mühlbach, dass ein Känguru in ihrem Garten gewesen sei. Ihr Hund hätte es jedoch vertrieben, das Tier sei wieder in den Wald gelaufen. Bei einer Suche in der Umgebung wurde der Ausreißer schließlich in besagtem Distelfeld gefunden.

Es wurde betäubt dem Betreiber einer Kängurufarm übergeben. Mittlerweile wurde auch der Besitzer aus dem Bezirk Tulln ermittelt.