Bäder-Start ohne Regeln

Jetzt startet die Bade-Saison. Nach zwei Jahren endlich wieder ohne Corona-Regeln.

Galten im Vorjahr noch Zwei-Meter-Abstände auf der Liegewiese, vor der Rutsche und im Wasser, 3G und FFP2 in Innenräumen sowie Gästebeschränkungen, steht in der Saison 2022 einem grenzenlosen Badevergnügen nichts mehr im Wege. Die Regeln fallen gänzlich.



Waren es in Wien im Vorjahr nur 1,5 Millionen, stürmen jetzt wieder fast doppelt so viele (2,5 Millionen) Richtung kühles Nass – das derzeit aber noch zu kalt ist (ca. 10 Grad), während die Temperaturen am Weekend auf über 20 Grad klettern können.



