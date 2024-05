× Balkontüre fiel in Oberösterreich auf Zweijährige - schwer verletzt

Ein abgenütztes Drehgelenk dürfte Tür plötzlich ausgehängt haben - Das Kleinkind wurde mit Hubschrauber ins Spital gebracht.

Eine Balkontüre ist am Sonntagvormittag auf eine Zweijährige im Bezirk Gmunden in Oberösterreich gefallen und hat diese schwer verletzt. Das Mädchen hatte im Bereich des Durchganges gespielt, als sich die Türe wegen eines abgenützten Drehgelenks plötzlich aushängte und auf sie fiel. Nach der notärztlichen Versorgung flog der Notarzthubschrauber "Martin 3" das Kleinkind ins Krankenhaus. Das berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Die Kleine aus der Steiermark war gemeinsam mit ihren Eltern und dem fünfjährigen Bruder auf Besuch bei Verwandten. Gegen 10.00 Uhr kam es zu dem Unfall.