Barbershop abgefackelt - zwei Syrer festgenommen

Zu einem Großbrand, der von einem Geschäftslokal mitten in Liezen auf das gesamte Mehrparteienhaus übergriff, kam es in der Nacht auf Dienstag. Wie sich herausstellte, war es Brandstiftung.

Stmk, OÖ. Ausgebrochen ist das Feuer um ein Uhr, fünf Stunden später hieß es nicht nur "Brand aus" - sondern wurden zwei verdächtigen Feuerteufeln auch schon die Handschellen angelegt. In Liezen und St. Georgen im Attergau in Oberösterreich.

Wie die Polizei bestätigt, wurden zwei Syrer im Alter von 18 und 39 Jahren als mutmaßlich Brandstifter in den Morgenstunden festgenommen. Pikanterweise soll es sich bei den beiden Asylberechtigten um den früheren und den jetzigen Pächter eines Barber Shops in dem Haus in der Ausseer Straße handeln. Sie machten zunächst keine Angaben. Wirtschaftliche Gründe, bei denen mit kriminellen Methoden nachgeholfen wurden, liegen aber auf der Hand.

Brandbeschleuniger verwendet - und sichergestellt

Mit der Bekanntgabe von Details war die Polizei aus kriminaltaktischen Gründen zurückhaltend. Nur so viel: Erste Ermittlungen und der Einsatz eines Brandmittelspürhundes brachten Hinweise, dass hier "gezündelt" worden war. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Liezen wurden die beiden Verdächtigen - der Verdacht örtlicher Polizisten brachte das Landeskrimanalamt so schnell auf die richtige Spur - in ihren Wohnungen in Liezen und Bezirk Vöcklabruck festgenommen. Bei ihnen wurden Hausdurchsuchungen durchgeführt, bei denen ebenfalls Spürhunde im Einsatz waren. -. und anschlugen. Der Verdacht gegen die Männer erhärtete sich, Beweise wurden gefunden. Die Verdächtigen wurden in die Justizanstalt Leoben gebracht .

Bei dem spektakulären Feuer gab es zum Glück keine Verletzten. Das Gebäude musste allerdings komplett evakuiert werden. Der Brandschaden an der völlig zerstörten Liegenschaft in der Innenstadt ist nach ersten Einschätzungen enorm, auch wenn er noch nicht genau beziffert werden kann.



© Bürgermeisterin Andrea Heinrich/Stadt Liezen ×