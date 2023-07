Bauer (83) von Rinderherde überrannt – tot

Der 83-jährige Landwirt dürfte bei der Fütterung der Rinder von diesen überrannt worden sein – er erlitt tödliche Verletzungen.

Steiermark. Am Montag ereignete sich in Sankt Georgen am Kreischberg (Bezirk Murau) ein tödlicher Vorfall. Ein 83-Jähriger hielt auf einer Alm Nachschau nach seinen Rindern und dürfte bei der Fütterung der Kühe von diesen überrannt worden sein. Der Landwirt erlitt tödliche Verletzungen.

Der Landwirt war gegen 13 Uhr von seinem Hof aufgebrochen, um im Bereich der sogenannten "Zechnerhütte", auf einer Seehöhe von 1.526 Metern, nach seinen 15 Rindern zu sehen. Nachdem der Bauer gegen 17.30 Uhr noch nicht zum Hof zurückgekommen war, hielt seine Schwiegertochter auf der Alm Nachschau. Diese fand den 83-Jährigen zwischen der Rinderherde leblos am Boden liegend.

Ein Arzt konnte nur mehr den Tod des Landwirtes feststellen. Familienangehörige wurden vom Krisen-Interventions-Team betreut, wie die Polizei berichtet.

Alpinpolizisten sowie die Bergrettung Murau standen im Einsatz.