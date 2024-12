Bei Holzarbeiten: Schwerverletzter (19) von Stamm getroffen

Der 19-Jährige wurde von einem zurückschnellenden Buchenstamm erfasst und zu Boden geschleudert.

Ein 19-Jähriger ist am Samstag bei Holzarbeiten in Edelsbach (Bezirk Südoststeiermark) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der junge Mann von einem zurückschnellenden Baumstamm erfasst, zu Boden geschleudert und dann nochmals vom Stamm am Bein getroffen. Der Mann wurde vom Notarzt versorgt und anschließend mit der Rettung ins LKH Feldbach eingeliefert.

Der 19-Jährige wollte am Samstagvormittag gemeinsam mit seinem Vater Buchenstämme abtransportieren. Als er einen Stamm an einer elektrischen Seilwinde befestigte, um diese zum Traktor zu ziehen, löste sich das gespannte Seil und der Baumstamm schnellte zurück. Der Vater bemerkte den Unfall und setzte die Rettungskette in Gang.